تبوك 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة الدكتور أحمد بن محمد العامري, الذي يزور المنطقة حالياً.ونوه سموه ما تلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة من دعم ورعاية من القيادة الحكيمة -أيدها الله - والحرص على تطوير الخدمات الصحية في جميع مناطق المملكة, مثنياً على دور الخدمات الطبية للقوات المسلحة بالمنطقة والمستشفيات العسكرية وما تقدمه من خدمات لمنسوبي القوات المسلحة والمواطنين بالمنطقة.وثمن الدكتور العامري دعم سمو أمير منطقة تبوك للخدمات الطبية التي تقدم للجميع بالمنطقة.حضر الاستقبال مدير مستشفى الملك سلمان للقوات المسلحة بالشمالية الغربية اللواء الطبيب عطية الزهراني .// انتهى //15:44ت م0126