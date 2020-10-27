إسلام آباد 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسارتفعت حصيلة ضحايا التفجير الذي وقع صباح اليوم داخل مدرسة لتحفيظ القرآن الكريم في مدينة بيشاور شمال غرب باكستان إلى 8 قتلى و120 جريحًا وفقًا لما أكدت مصادر طبية باكستانية.وأوضح مسؤول في مستشفى "ليدي ريدينج" بمدينة بيشاور أن ثمان جثث أُحضرت إلى المستشفى، وأن معظم المصابين من طلبة المدرسة، ومنهم من تعرض لحروق وإصابات متفاوتة.من جانبه أوضح مسؤول الشرطة المحلية محمد علي خان أن التفجير دُبر له بدقة، حيث نُفذ عندما كان عدد كبير من الطلبة يحضرون دروسا للقرآن في الصباح الباكر.وأضاف أن كاميرات المراقبة بالمدرسة رصدت شخصًا يُدخل حقيبة مدرسية إلى قاعة الدرس الصباحي، وأنه غادر المكان قبل وقوع التفجير.من جهة أخرى، أكد مسؤول في قسم إزالة المتفجرات في شرطة بيشاور أن التفجير نُفذ بنقلة تزن حوالي 6 كيلوجرامات، وكانت قنبلة موقوتة.ولم تعلن حتى الآن أي جهة المسؤولية، بينما أدان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التفجير، وقال إن حكومته تعمل على ضمان تقديم الإرهابيين المسؤولين عن هذا الهجوم الوحشي إلى العدالة.// انتهى //15:48ت م0128