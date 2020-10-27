أنجامينا 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسالتقى الرئيس التشادي المشير إدريس ديبي إتنو، في مقر إقامته بعاصمة جمهورية الكونغو برازافيل اليوم، بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان رفقة عدد من المسؤولين الفرنسيين.وتندرج المقابلة وفق بيان للرئاسة التشادية، في إطار المشاورات الدورية والتعاون بين الطرفين في العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية المتفق عليها بين تشاد وفرنسا في مجال محاربة الإرهاب بأفريقيا خاصة بدول الساحل الخمس وفي بحيرة وتشاد، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //15:49ت م0130