عام / محافظ الدوادمي يطلق مبادرة "سجلهم لنوصلهم"
الثلاثاء 1442/3/10 هـ الموافق 2020/10/27 م واس
الدوادمي 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس
أطلق محافظ الدوادمي المكلف سلطان بن سعد السديري مساء أمس في حديقة "جدارية وطن" ، مبادرة "سجلهم لنوصلهم" التي أطلقتها إدارة التعليم بالمحافظة بالتعاون مع شركة تطوير للنقل التعليمي , بحضور مدير تعليم الدوادمي عبد الله السبيعي، ومدير مرور المحافظة العقيد سلطان الحنتوشي، وعدد من منسوبي التعليم.
وأشاد السديري خلال التدشين بمبادرة "سجلهم لنوصلهم" ، والدور التكاملي بين إدارة التعليم وإدارة المرور، حاثا على تسجيل أولياء الأمور لأبنائهم في خدمة النقل المدرسي دعمًا لهذه المبادرة.
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15:49ت م
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