حائل 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واستنطلق غداً مبادرة ‏‏"متاجركم 2 " ‏في نسختها الثانية التي ‏تنظمها الغرفة ‏التجارية الصناعية بمنطقة حائل ممثلة بلجنة ‏ريادة ‏الأعمال ‏وتستمر ثلاثة ‏أيام‏‏.‏وتهدف المبادرة إلى تنظيم منصة عرض مجانية ‏يتم ‏خلالها ‏مشاركة ‏أصحاب المتاجر الإلكترونية من الشباب ‏والفتيات ‏السعوديين، ‏وإتاحة ‏الفرصة لهم في الدخول إلى نطاق ‏أوسع في التجارة ‏وفتح منافذ ‏بيع على ‏أرض الواقع وتوسيع ‏نطاق البيع لهم وعرض ‏منتجاتهم.‏ودعت غرفة حائل الراغبين والمهتمين في ‏المشاركة ‏بالمبادرة ‏التسجيل ‏عبر الرابط‏ ‏https://t.co/8ME5dZu6wU?amp=1%E2%80%8E‏ .‏‏// انتهى //15:56ت م0136