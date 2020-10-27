اقتصادي / غرفة حائل تطلق مبادرة "متاجركم 2 " غداً
الثلاثاء 1442/3/10 هـ الموافق 2020/10/27 م واس
حائل 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس
تنطلق غداً مبادرة "متاجركم 2 " في نسختها الثانية التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل ممثلة بلجنة ريادة الأعمال وتستمر ثلاثة أيام.
وتهدف المبادرة إلى تنظيم منصة عرض مجانية يتم خلالها مشاركة أصحاب المتاجر الإلكترونية من الشباب والفتيات السعوديين، وإتاحة الفرصة لهم في الدخول إلى نطاق أوسع في التجارة وفتح منافذ بيع على أرض الواقع وتوسيع نطاق البيع لهم وعرض منتجاتهم.
ودعت غرفة حائل الراغبين والمهتمين في المشاركة بالمبادرة التسجيل عبر الرابط https://t.co/8ME5dZu6wU?amp=1%E2%80%8E .
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15:56ت م
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