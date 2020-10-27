حفر الباطن 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسدشّن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن , بمقر المحافظة اليوم , عربة التبرع بالدم الجديدة المتنقلة لوزارة الصحة .واستمع سموه لشرح موجز من مدير الشؤون الصحية على ما تحتويه العربة من معدات ومواصفات عالية التجهيز واماكن انطلاق الحملة في عدد من مواقع المحافظة.وتقدم سمو محافظ حفر الباطن المتبرعين في أول حملة للعربة في مقر المحافظة لدعم بنك الدم وتعزير ثقافة التبرع بالدم وزيادة عدد المتبرعين بالدم بشكل طوعي ومنتظم .وحث سموه الجميع على المشاركة في التبرع بالدم في المواقع التي خصصتها صحة حفر الباطن , لتحقيق الأهداف الإنسانية لهذه العربة من خلال زيادة مخزون بنوك الدم بالمحافظة ، وحفظ الأرواح، والأثر الإيجابي الذي يعود به على المتبرع، والفوائد الجمة التي يجنيها المجتمع.من جانبه أوضح مدير الشؤون الصحية بحفر الباطن ناصر الصافي أن عربة التبرع بالدم المتنقلة مجهزة بمواصفات متطورة، ومزودة بأحدث الأجهزة اللازمة للتبرع بالدم وتتضمن غرفه انتظار للمتبرعين بالدم بالإضافة إلى غرفتين لفحص ما قبل التبرع و 4 كراسي تبرع بالدم وبنك دم لتجهيز العينات وحفظ أكياس الدم ، وتحقق عربة التبرع بالدم إمكانية الوصول إلى المتبرعين في الأماكن العامة وفي مواقعهم .// انتهى //16:01ت م0137