بريدة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، أعضاء الفريق التنظيمي لاحتفالات المنطقة باليوم الوطني الـ 90، وذلك نظير الجهود التي قدمتها أمانة المنطقة وبلدياتها للاحتفال بهذه المناسبة .جاء ذلك خلال استقبال سموه بالإمارة اليوم، أمين المنطقة المهندس محمد المجلي، ووكلاء الأمانة وأعضاء الفريق التنظيمي للاحتفال.وقدم المهندس المجلي شرحا عن ما تضمنته تلك الجهود والأعمال خلال الاحتفال باليوم الوطني , والأرقام التي قدمتها الأمانة وبلديات محافظات المنطقة خلال هذا الاحتفال .وثمن سمو أمير المنطقة جهود الأمانة والبلديات التي بذلت للاحتفاء بهذه المناسبة، مشيرًا إلى أن المنطقة تزخر ولله الحمد بالإرث التاريخي والحضاري باسم هذا الوطن.حضر الاستقبال وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان.// انتهى //16:24ت م0139