نجران 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واستواصل الإدارة العامة للتعليم بنجران ممثلة بإدارة التوجيه والإرشاد للبنات ، حزمة برامجها التدريبية عن بُعد الموجهة لمتدربات الكلية التقنية بالمنطقة في إطار الشراكة المجتمعية بين الجهتين.وتشتمل البرامج التدريبية التي انطلقت في التاسع عشر من الشهر الماضي وتختتم في السابع عشر من الشهر الجاري على 4 حقائب تدريبية في برنامج التنمية السلوكية الشاملة "مهارات بناء الشخصية المتميزة"، وبرنامج استقراري النفسي مسئوليتي ، وبرنامج مهاراتي مستقبلي "فن الاقناع" ،وبرنامج رعاية المتدربات المتأخرات تدريبياً "كيف أجتاز الاختبارات بنجاح" .// انتهى //17:14ت م0166