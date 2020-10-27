أبها 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسرأس محافظ بيشة محمد بن سعيد بن سبرة اليوم، اجتماع المجلس المحلي بالمحافظة، بحضور أعضاء المجلس.وأكد محافظ بيشة ضرورة سرعة إنجاز المشاريع المدرجة في الوقت المحدد لها، إنفاذاً لتوجيهات سمو سمو أمير منطقة عسير، بما يسهم في دفع عجلة التنمية، وتقديم أفضل الخدمات، والتنسيق والمتابعة للمشروعات بين الإدارات الخدمية والأعضاء وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك.وناقش المجتمعون العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والخدمات التي تخص المحافظة والمراكز التابعة لها.// انتهى //17:14ت م0167