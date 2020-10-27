أبها 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسنظم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير اليوم، اللقاء الأول لممثلي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية بالمنطقة.وناقش اللقاء الصعوبات التي تواجه الجهات الحكومية في معالجة أوضاع موظفيهم على اختلاف حالاتهم، باستخدام مختلف البرامج والتطبيقات التي أطلقتها الوزارة لهذا الشأن، وتسليط الضوء على دور مديري الحسابات في التواصل مع الجهات الحكومية بالمنطقة، إلى جانب مناقشة الأهداف الاستراتيجية التي يسعى الفرع لتحقيقيها خلال السنوات الخمس القادمة، وما يتطلبه ذلك من مشاركة المتخصصين في تلك الجهات.// انتهى //17:15ت م0169