الباحة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسينظم مركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الباحة، بدءاً من الجمعة القادمة عددا من المحاضرات التوعوية المخصصة للنساء عبر برنامج الزوم ، تحت شعار "بلد أمن".وتتضمن المحاضرات التي تقام بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأطاولة في محافظة القرى محاضرة بعنوان "معالم عناية الشريعة بالاجتماع وتجنب التفرق"، وفي يوم السبت تقام محاضرة بعنوان "التربية أمانة ومسؤولية.. كيف نربي؟"، وفي يوم 20 / 3 / 1442هـ محاضرة عن "دور المرأة في تحقيق حفظ أمن الوطن"، وفي اليوم الذي يليها تقام محاضرة بعنوان " الضرورات الخمس وأثرها في حفظ الأمن .وتتواصل المحاضرات بإقامة محاضرتين يومي 27 ، 28 من الشهر الجاري الأولى بعنوان " التلاحم ضد دعوات زعزعة الأمن " ، والثانية عن العلاقة بين الأم والإيمان ، وسيقدم تلك المحاضرات عدد من الداعيات والمتخصصات في هذا المجال .// انتهى //17:16ت م0171