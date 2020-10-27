القاهرة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا جماعيا لدى اغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين المحليين والعرب، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو البيع.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 9ر5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 9ر605 مليار جنيه، وسط تداولات نشطة بلغت 1ر2 مليار جنيه.وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليبلغ مستوى 10559.71 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 2.78% مسجلاً 1864.91 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقاً نحو 2.34% لينهي التعاملات عند مستوى 2742.45 نقطة.// انتهى //17:35ت م0175