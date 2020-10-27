الكويت 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسعقدت مشاورات سياسية بين الكويت ورومانيا عبر تقنية الاتصال المرئي على مستوى وزارتي خارجية البلدين، برئاسة كل من مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون أوروبا السفير وليد الخبيزي ووزير الدولة للشؤون العالمية والإستراتيجيات الدبلوماسية بوزارة الخارجية الرومانية كورنيل فيروتسا.وأكد بيان صادر عن الخارجية الكويتية اليوم أن المشاورات بحثت آفاق التعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين في المجالات السياسية والاقتصادية والقنصلية والصحية والثقافية والعسكرية.وشدد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لمواجهة جائحة كورونا (كوفيد 19) وما تسببت به من آثار سلبية على دول العالم.وأكدا أهمية تسوية النزاعات السلمية والحوار السياسي وتوحيد الجهود لمواجهة أزمات منطقة الشرق الأوسط وتحديات مكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية التي من شأنها زعزعة الأمن والسلم الدوليين.// انتهى //17:47ت م0176