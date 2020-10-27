الخرطوم 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسالتقى عضو مجلس السيادة المتحدث الرسمي باسم الوفد السوداني في مفاوضات جوبا محمد حسن التعايشي اليوم، بالمبعوث النرويجي الخاص للسودان أندريه إستينس الذى يزور السودان حاليا .وجرى خلال اللقاء بحث التحديات التي تواجه السودان خاصة فيما يتصل بالتحول الاجتماعي على مستوى المركز والأقاليم وتحقيق تطلعات الشعب السوداني، بالإضافة إلى موضوع خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" من دارفور والمقرر له شهر ديسمبر المقبل والتحضير الجيد لاستقبال بعثة الأمم المتحدة لدعم السلام في السودان" يونيتامس" والدعم اللازم الذي يمكن للنرويج أن تقدمه في هذا الصدد.// انتهى //17:47ت م0177