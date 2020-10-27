اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على انخفاض بنسبة 0.23 %
الثلاثاء 1442/3/10 هـ الموافق 2020/10/27 م واس
بيروت 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.23%، أي ما يعادل نقطتين ، ليغلق عند مستوى 623.17 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 200 ألفا و267 سهما، بقيمة 3 ملايين و160 ألفا و398 دولارا، نفّذت من خلال 55 صفقة.
كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و463 الاف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و478 الف دولار لجلسة التداول السابقة.
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17:51ت م
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