بيروت 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم على انخفاض بنسبة 0.23%، أي ما يعادل نقطتين ، ليغلق عند مستوى 623.17 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 200 ألفا و267 سهما، بقيمة 3 ملايين و160 ألفا و398 دولارا، نفّذت من خلال 55 صفقة.كما تراجعت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و463 الاف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و478 الف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:51ت م0179