الأمم المتحدة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسأدانت منظمة اليونيسف، بشدة الهجوم الذي استهدف مدرسة دينية في بيشاور باكستان صباح اليوم، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 75 آخرين، بينهم أطفال ومدرسون.وشددت ممثلة اليونيسف في باكستان عايدة جيرما، في بيان لها، على ضرورة عدم استهداف المدارس مطلقا، مؤكدة أن التعليم حق أساسي لكل فتاة وفتى في كل مكان.وقالت جيرما: يجب أن تظل البيئات التعليمية آمنة في جميع الأوقات لحماية النمو والتطور الصحي للأطفال والمراهقين والشباب.// انتهى //18:21ت م0194