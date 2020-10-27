واشنطن 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسجددت الولايات المتحدة الأمريكية والهند تأكيد علاقتهما الأمنية، من خلال توقيعهما اليوم، اتفاقية دفاعية مشتركة بين البلدين.وأعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ونظيره الهندي راجناث سينغ، خلال مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة الهندية، توقيع اتفاقية التبادل والتعاون الأساسية، التي تتيح قدراً أكبر من تبادل المعلومات وتعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.وقال إسبر: إنّ العلاقات الدفاعية بين البلدين ركيزة أساسية لعلاقاتنا الثنائية الشمالية، وذلك استناداً لقيمنا ومصالحنا المشتركة"، مشدداً على دعم منطقة المحيطين الهندي والهادئ، لاسيما في ضوء تزايد الأنشطة المزعزعة للاستقرار.من جهته، أكد وزير الدفاع الهندي أنّ الاتفاقية عززت التزام الجانبين المستمر بالقانون وحرية الملاحة في البحار الدولية، مع الحفاظ على وحدة أراضي وسيادة جميع الدول.// انتهى //18:41ت م0195