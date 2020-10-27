واشنطن 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزيرا الخارجية والدفاع الأميركيين مايك بومبيو، ومارك إسبر، اليوم في نيودلهي، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا موديوبحث الجانبان خلال اللقاء العديد من القضايا ذات الاهتمام الإقليمي والعالمي، بما في ذلك الاستجابة لكوفيد-19، والتعاون الأمني والدفاعي، إضافةً إلى استعراض أبرز المصالح المشتركة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.وتعهد الجانبان بتعزيز الشراكة الإستراتيجية العالمية الشاملة بين الولايات المتحدة والهند لضمان أمن وازدهار كلا البلدين، ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ والعالم.// انتهى //18:45ت م0199