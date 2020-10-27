الشقيق 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واستفقد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي اليوم ، محطة تحلية مياه الشقيق بمنطقة جازان.واطلع معاليه، خلال الجولة، على سير عمل المحطة ، مستمعاً من معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم، لشرح عن آلية تشغيل المحطات لإيصال المياه المحلاة إلى جميع المستفيدين بمحافظات ومراكز المنطقة، والتحسينات التي تمت للمحطة، وخطط زيادة الضخ ومناطق التوزيع.// انتهى//18:50ت م0200