مكة المكرمة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسرأس محافظ الجموم فهد بن منير القثامي بمقر المحافظة اليوم, اجتماع اللجنة الرئيسة لبرنامج مدينة الجموم الصحية.وناقش المحافظ مع الجهات المعنية ضرورة تفعيل الحلول العاجلة لمعالجة مرور الشاحنات وتكدسها في طرقات الجموم، وبحث تغطية المحافظة والمراكز التابعة لها بشبكات المياه المنزلية والصرف الصحي.كما استعرض ما تم إنجازه بتوصيات اللجنة الرئيسة لبرنامج مدينة الجموم الصحية بمحضرها السابق، والتوسع في عقود الشراكة مع القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث.// انتهى //18:55ت م0201