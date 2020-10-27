البكيرية 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسينطلق مهرجان "عدسة وريشة الأول" بمحافظة البكيرية يوم الخميس المقبل، والذي تنظمه لجنة التنمية الاجتماعية بالمحافظة، بالتعاون مع بلدية البكيرية، وذلك بمركز الملك عبدالله الحضاري للاحتفالات .وأوضح المشرف العام على المهرجان محمد المزيني أن المهرجان الذي يستمر عشرة أيام يستهدف أصحاب المواهب لإبراز إبداعاتهم، مشيراً إلى أن المهرجان سيشتمل على عروض فن الرسم وريش المبدعين وعدسات المصورين، والفعاليات المصاحبة له ، ومشاركة عدد من الجهات الحكومية .// انتهى //19:13ت م0203