الخرطوم 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واساستقبل مدير سلطة الطيران المدني السوداني إبراهيم عدلان اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر.وأشاد عدلان خلال اللقاء بمستوى التنسيق والتعاون بين السودان والمملكة والترتيب خلال المرحلة الماضية فيما يتعلق برحلات الإجلاء والإجراءات القنصلية والهجرية، مؤكدا استمرار العمل على تطوير التنسيق مع الطيران المدنى السعودى، مع اقتراب مواسم العمرة فى ظل ظروف صحية استثنائية، بجانب التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات.من جانبه، ثمن السفير بن جعفر التعاون والتنسيق بين الطيران المدني في المملكة والسودان.// انتهى //19:18ت م0204