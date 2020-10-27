طرابلس 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسرحبت المملكة المتحدة، اليوم بإطلاق ملتقى الحوار السياسي الليبي.وأكدت السفارة البريطانية، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن المملكة تدعم جهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا لضمان التمثيل العادل والشامل لجميع الأطراف الليبية.وأضافت، أن بريطانيا تؤكد أهمية المشاركة الفعّالة للنساء في بناء السلام والأمن المستدام، والمساهمة في بناء مستقبل مزدهر لليبيا.// انتهى //19:19ت م0205