عام / صرف أكثر من 112 ألف وصفة دوائية بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان
الثلاثاء 1442/3/10 هـ الموافق 2020/10/27 م واس
جيزان 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس
بلغ مجموع ما صرفته صيدلية مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان خلال التسعة أشهر الأولى من العام الميلادي الجاري 2020م ، 112906 وصفة دوائية.
ووفقاً لاحصائية حدثية للمستشفى ، فإنه تم صرف 40670 وصفة دوائية لمرضى العيادات الخارجية، وصرف 62295 وصفة لمرضى التنويم، وصرف 9941 وصفة دوائية لمرضى الطوارئ.
وأكد المستشفى أن صرف الأدوية يتم بطريقة سريعة وآمنة، كما يجري مراجعة الوصفات المصروفة بشكل يومي من قبل المختصين بالصيدلة للتأكد من سلامة ما صُرف.
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19:23ت م
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