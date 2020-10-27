جيزان 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسبلغ مجموع ما صرفته صيدلية مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان خلال التسعة أشهر الأولى من العام الميلادي الجاري 2020م ، 112906 وصفة دوائية.ووفقاً لاحصائية حدثية للمستشفى ، فإنه تم صرف 40670 وصفة دوائية لمرضى العيادات الخارجية، وصرف 62295 وصفة لمرضى التنويم، وصرف 9941 وصفة دوائية لمرضى الطوارئ.وأكد المستشفى أن صرف الأدوية يتم بطريقة سريعة وآمنة، كما يجري مراجعة الوصفات المصروفة بشكل يومي من قبل المختصين بالصيدلة للتأكد من سلامة ما صُرف.// انتهى //19:23ت م0206