الرياض 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واستنظم الأكاديمية المالية غدًا "تريناثون " القطاع المالي، لتحفيز المشاركين على إيجاد نماذج تفاعلية جديدة تضمن الابتكار بتقدير الاحتياج التدريبي المبني على الجدارات المهنية والأدوار الوظيفية النمطية الموجودة في السوق, إضافة إلى تقديم حلول التدريب والتطوير المعترف بها دوليًا، التي تعزز التميز المهني والاستفادة من خبرات المشاركين بورشة العمل والاتفاق على منهجية لتقدير الاحتياج التدريبي وعلى مدى أيام انعقادها "التريناثون " التي تغطي القطاعات المالية: (التأمين ، المصرفية، السوق المالية، التمويل).وتأتي استضافة الأكاديمية المالية لهذا الحدث ضمن مبادرات الأكاديمية التي تهدف تفعيل الشراكة الإستراتيجية مع القطاع المالي وتطوير العاملين في القطاع مهنياً وعلميا وتمكين العاملينفي مجال التدريب والموارد البشرية الاطلاع على آخر المستجدات في هذا القطاع مما ينعكس إيجاباً على القطاع المالي في المملكة، ليصبح قادراً على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي، إضافة إلى تطوير الفرص الوظيفية والمهنية تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة برنامج تطوير القطاع المالي.// انتهى //19:34ت م0207