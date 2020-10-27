الخرطوم 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير العدل السوداني الدكتور نصرالدين عبدالباري بمكتبه اليوم، بنائب رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيل كاربونيرو الذي يزور السودان حاليا.وجرى خلال اللقاء بحث عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر المستمرة والمدرجة في الخطط، وأوضاع السجون والمساجين وإمكانية مساهمة الصليب الأحمر في تحسين الأوضاع في السجون السودانية، وإمكانية توقيع اتفاقيات مع الحكومة مستقبلا.وشكر الوزير نائب رئيس اللجنة الدولية على استقلالية ونزاهة الصليب الأحمر ووعد ببحث سبل التعاون التي ستسهم بدورها في تعزيز دور الصليب الأحمر في ضمان حقوق الإنسان.// انتهى //19:34ت م0208