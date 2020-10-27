مكة المكرمة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسنظمت وزارة الحج والعمرة اليوم بالتعاون مع غرفة مكة المكرمة، ورشة عمل افتراضية بعنوان "التعريف بأنظمة العمرة الاستثنائية" بمشاركة وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو بن رضا المداح ورئيس اللجنة التجارية بغرفة مكة مازن بن غازي درار.وفي مستهل الورشة أوضح وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين الدكتور عمرو بن رضا المداح، أن هذا اللقاء يهدف إلى التعريف بالإجراءات الاحترازية في العمرة الاستثنائية لموسم 1442هـ ومراحل رحلة ضيوف الرحمن الاستثنائية في نقاط الخدمة والضوابط والمعاير والآليات في العمرة بالإضافة إلى الفرص المتاحة لرفع الطاقة التشغيلية للقطاع والارتقاء بالخدمات المقدمة من خلال نموذج العمرة الآمنة.وأكد الدكتور عمرو المداح أن شركات العمرة مسؤولة عن توعية الراغبين في أداء العمرة بالإجراءات الاحترازية الواجب تطبيقها على مدار رحلة العمرة، كما أنها مسؤولة عن متابعة تقديم حزم الخدمات المتعاقد عليها في باقة المعتمر من ( سكن، إعاشة، نقل، خدمات ميدانية، تأمين) ومعالجة أي قصور يمكن أن تحصل أثناء تقديم الخدمة لا سمح الله.وأوضح المداح أن الوكلاء الخارجيين عليهم مسؤولية إخطار المعتمرين بالاعتزال الصحي الاحترازي الإلزامي لمدة ثلاثة أيام عند الوصول للمملكة في الفنادق التي يقيم بها المعتمرون.وبين أن التأمين الشامل للمعتمرين سيشمل العلاج من كورونا واختبار الفحص المخبري الـPCR، مبينا أن وزارة الحج والعمرة خصصت 10% من النسبة التشغيلية للفنادق لعزل المعتمرين المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.واختتم حديثه مؤكدًا بأن وزارة الحج والعمرة جهة تشريعية لا تتدخل في عمل القطاع الخاص من خلال اختياره للوكيل الخارجي، فعمل الوزارة يكمن في ضمان تقديم أرقى الخدمات بأعلى المعايير لخدمه ضيوف الرحمن. // انتهى //19:36ت م0209