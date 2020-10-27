الرياض 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسالتقى نائب مدير عام معهد إعداد القادة هاشم داغستاني اليوم، بالممثل الرسمي للاتحاد الدولي للمبارزة اللوكسمبورغي باسكال تيش بحضور رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، وذلك في مقر المعهد بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض .وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب في رياضة المبارزة للفئات العمرية، ومناقشة برنامج التدريب الوطني السعودي، وتطوير المواهب في مراكز التدريب العائدة لمعهد إعداد القادة.وأكد داغستاني أن هذه اللقاءات تأتي في ظل التطورات التي يسعى لها معهد إعداد القادة بوزارة الرياضية في جانب التدريب ونقل المعرفة، والاستفادة من الخبرات المتقدمة في المجالات الرياضية.// انتهى //20:41ت م0213