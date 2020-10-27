الرياض 10 ربيع الأول 1442 الموافق 27 أكتوبر 2020 واس.حصلت عيادات كلية طب الأسنان في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على الاعتماد المؤسسي كمركز تدريبي من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية لمدة أربع سنوات، وذلك إثر استيفائها لمعايير الاعتماد المؤسسي، ولما تميزت به في معايير متطلبات التدريب كافة، بما يسهم في الوصول إلى التميز الوطني في التدريب الصحي.وفي هذا الشأن أوضحت عميدة كلية طب الأسنان بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة منيرة بنت شبيب بأن حصول كلية طب الأسنان على الاعتماد المؤسسي أتى بكل كفاءة واستحقاق؛ وذلك نظير الجهود التي بذلتها الكلية في خدمة التعليم الطبي، بما يبين حرص القائمين عليها للارتقاء بها محلياً، وإقليمياً، وعالمياً في كل المجالات التعليمية، والبحثية، والعلاجية، وأن الاعتماد هو: نشاط مؤسسي علمي موجه نحو النهوض والارتقاء بمستوى مؤسسات التعليم، والبرامج الدراسية وهو أداة فاعلة ومؤثرة لضمان جودة العملية التعليمية ومخرجاتها، واستمرارية تطويرها.يشار إلى أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن تحرص على دعم برامج التعليم الصحي، والإساهم في مسيرة الوطن، وبناء الكفاءات الوطنية الشابة في القطاع الصحي، ودعم خطط التنمية والاقتصاد، من خلال تأهيل وتطوير القدرات البشرية بما يتواكب مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //20:41ت م0214