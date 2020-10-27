جدة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واستستضيف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بطولتين احترافيتين للجولف خلال الفترة من 12 وحتى 19 نوفمبر، وهي أول منافسات بطولة نسائية دولية تقام في المملكة على أرض ملعب ونادي الجولف "رويال غرينز" في المدينة الاقتصادية ، بمشاركة أفضل لاعبات الجولف حول العالم من حاملات الأرقام القياسية والألقاب الدولية .وترعى البطولتين شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة بمجموع جوائز مالية تصل إلى 1,5 مليون دولار، حيث تقام البطولة الأولى وهي بطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية والمقدمة من صندوق الاستثمارات العامة في الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر وبجوائز تبلغ مليون دولار، في حين تقام البطولة الثانية وهي (البطولة السعودية النسائية الدولية للفرق) في الفترة من 17 وحتى 19 نوفمبر، بجوائز تبلغ نصف مليون دولار.وقال الرئيس التنفيذي لجولف السعودية ماجد السرور: "نسعد باستضافة هذا الحدث الرياضي الكبير الذي يعد أول بطولة نسائية دولية للجولف تقام على أرض المملكة كوسيلة لإلهام الجيل القادم من لاعبي ولاعبات الجولف في المملكة، ونأمل أن يساعد إطلاق المبادرة الرياضية الأولى من نوعها على مستوى العالم من خلال تدشين "نادي السيدات أولاً" خلال الشهر المقبل بالتزامن مع انطلاق بطولة أرامكو السعودية النسائية للجولف، أن تتيح للسيدات السعوديات في جميع أنحاء المملكة تجربة لعبة الجولف مما يسهم في تكوين جيل جديد من لاعبات الجولف في السعودية.من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية أحمد إبراهيم لنجاوي، أنه تماشياً مع تطلعات رؤية المملكة 2030 الطموحة لتبقى السعودية دائماً في الطليعة وفي مصاف الدول المتقدمة في كافة المجالات، وتعزيز مكانتها في صدارة الأحداث الرياضية العالمية، ويسُر المدينة استضافة أول منافسات بطولتين نسائيتين دولية للجولف تقام في المملكة.وأشار إلى أن هذه البطولة التاريخية تعكس التعاون المثمر والجهود المشتركة مع الاتحاد السعودي للجولف ، كذلك تتويجاً للنجاحات التي حققها الملعب خلال الفترة الماضية باستضافة بطولة السعودية الدولية للجولف في نسختيها الأولى والثانية، مُرحباً بجميع اللاعبات المشاركات من مختلف دول العالم، ومتمنياً لهن خوض تجربة مميزة .وعدّ لنجاوي المدينة الاقتصادية وجهة سياحية استثمارية جذابة على ساحل البحر الأحمر، وواحدةً من المشاريع التنموية التي تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسعى دائماً لتقديم مايليق بمكانة المملكة العالمية في استضافة أكبر الفعاليات الرياضية المحلية والدولية.يُذكر أن "نادي السيدات أولاً" سيقدم عضوية مجانية ومميزات لأول 1000 سيدة مشتركة، كما يشمل حصصا في الجولف وجولات في ثلاثة ملاعب مختلفة حول المملكة ذات الـ 18 حفرة، مثل ملعب الجولف رويال غرينز بالمدينة الاقتصادية ونادي الرياض للجولف و نادي ديراب للجولف، وفقاً للمناطق التي يتواجدن فيها. وسيتم منح أفضل 12 لاعبة في البرنامج عضوية كاملة على مدار العام للعب في الملعب الذي تختاره.// انتهى //20:41ت م0215