الأمم المتحدة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع التنزانيين إلى المشاركة في العملية السياسية لضمان إجراء الانتخابات العامة، يوم غد الأربعاء، بطريقة آمنة وشاملة وسلمية.وحث غوتيريش، في بيان صادر عن المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، القادة السياسيين وأنصارهم على المشاركة في الانتخابات بصورة سلمية والامتناع عن العنف، داعياً السلطات إلى توفير بيئة آمنة تسمح للتنزانيين بممارسة حقوقهم المدنية والسياسية.// انتهى //20:49ت م0217