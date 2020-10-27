دكار 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واساستقبل فخامة رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، بالقصر الرئاسي في العاصمة السنغالية داكار اليوم، صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، والوفد المرافق له.وخلال الاستقبال نقل سمو وزير الخارجية لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله-.وعبر فخامته عن تطلّعه لتطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين، ونقلها إلى آفاقٍ أرحب، بما يحقق مصالح البلدين، وأكد سمو الوزير استعداد المملكة التام لبذل كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة.كما استعرض الجانبان أبرز التحديات على الساحتين الإقليمية والدولية.عقب ذلك أدلى سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بتصريح لوسائل الإعلام عبّر فيه عن سعادته بزيارة جمهورية السنغال وعن العلاقات المتميزة والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، ورضى الحكومتين للمستوى الذي وصلت إليه هذه العلاقات والسعي لتطويرها في المجالات كافة، مؤكداً حرص الحكومتين على مواجهة التحديات المشتركة عبر التنسيق المشترك لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الافريقية السفير الدكتور سامي الصالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية السنغال فهد الدوسري، ومدير عام مكتب وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.// انتهى //21:02ت م0219