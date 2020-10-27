واشنطن 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 63,589 إصابة مؤكدة و 483 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة.ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 8,680,611 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 225,084 حالة وفاة.// انتهى //21:02ت م0220