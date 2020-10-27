الجزائر 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسأعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم أن الرئيس عبد الـمجيد تبون أدخل إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة في الجزائر العاصمة.وذكر بيان رئاسي أن حالة الرئيس الجزائري الصحية "مستقرة ولا تستدعي أي قلق".وجاء في البيان: "بناء على توصية أطبائه، دخل رئيس الجمهورية السيد عبد الـمجيد تبون، إلى وحدة متخصصة للعلاج بالمستشفى المركزي للجيش بعين النعجة – بالجزائر العاصمة".وأشار المصدر ذاته إلى أن "حالته الصحية مستقرة ولا تستدعي أي قلق, بل إن السيد رئيس الجمهورية يواصل نشاطاته اليومية من مقر علاجه".// انتهى //21:03ت م0221