الدمام 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسشدد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية ، على أهمية الالتزام بقيم الذوق العام ، والعمل على غرسها في نفوس الجميع ، مبيناً أن احترام الذوق العام ينعكس إيجابياً على حياة الفرد والمجتمع ، وذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالإمارة اليوم ، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية للذوق العام "ذوق" محمد الدبل ، وأعضاء المجلس المنتخب حديثاً.وأوضح سموه ، أن المجتمع السعودي مجتمع أصيل ، ينطلق من قيم راسخة ، وعادات ثابتة ، توارثتها الأجيال جيلاً بعد جيل ، ولم يتخلوا عن مبادئهم الأصيلة ، مؤكداً أهمية تطوير البرامج التوعوية ، والمبادرات المجتمعية لتواكب متطلبات المرحلة الحالية ، وتكون مؤثرة في مختلف الفئات ، لاسيما فئة الناشئين ، متمنياً للجمعية ومنسوبيها التوفيق.من جهته قدم الدبل شكره وتقديره باسمه وباسم أعضاء المجلس ومنسوبي الجمعية لسمو نائب أمير الشرقية ، على الدعم الذي تحظى به الجمعية ، والتوجيهات الكريمة من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه في كل لقاء.// انتهى //21:04ت م0223