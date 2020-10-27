عدن 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسحمل سفراء دول الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران المسؤولية في حالة حدوث تسرب للنفط من ناقلة النفط صافر الراسية قبالة ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة الساحلية.ودعا السفراء في بيان اليوم ، الميليشيا المتمردة المدعومة من إيران، إلى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة بالسماح لفريق الخبراء بالوصول إلى السفينة دون قيود أو شروط مسبقة أو تأخير.وقال البيان: "ومالم يُسمح لفريق الأمم المتحدة الوصول إلى السفينة دون أي عوائق، سيكون المتمردون الحوثيون مسؤولين في حالة حدوث كارثة على مستوى الإقليم".ودعا سفراء الاتحاد الأوروبي الأطراف إلى الامتثال للتوصيات التي تلي تقييم فريق الخبراء، وشددوا على أن من مصلحة اليمنيين المنهكين للغاية القيام بكل شيء ممكن لمنع حدوث كارثة محتملة، وفقا لما جاء في البيان.// انتهى //21:28ت م0233