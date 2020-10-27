الرباط 10 ربيع الأول 1442 هـ موافق 27 أكتوبر 2020 م واسأعلنت المغرب أنها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 2264 حالة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء في المغرب إلى 199 ألفاً و745.وأوضحت وزارة الصحة المغربية أنها سجلت أيضا 72 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 3373، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 165 ألفاً و922 .//انتهى//21:32ت م0236