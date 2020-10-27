واشنطن 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسأجرى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الأمريكي ديفيد هيل، اتصالاً هاتفياً اليوم، بمستشارة الدولة البورمية أونج سان سو كي.وأكد المسؤول الأمريكي خلال الاتصال، دعم بلاده للإصلاحات الديمقراطية، وجهود الإغاثة الإنسانية في بورما، وإجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية وشفافة وشاملة في نوفمبر.كما دعا الحكومة البورمية لإنهاء الصراع في جميع أنحاء البلاد، وتأمين العودة الطوعية والآمنة والكريمة والمستدامة للروهينجا وغيرهم من اللاجئين والنازحين داخليًا.// انتهى //21:32ت م0237