القاهرة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسأدانت مصر بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف اليوم، مدرسة دينية بمدينة بيشاور في شمال غرب باكستان، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.وأعربت الخارجية المصرية في بيان عن خالص تعازيها لأسر الضحايا، وتمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين، مؤكدةً على وقوفها حكومة وشعبًا مع حكومة وشعب باكستان في مواجهة الإرهاب الغاشم.كما جدّدت التأكيد على رفضها التام لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرُف، وتضامنها مع باكستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم.//انتهى//22:09ت م0242