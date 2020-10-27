سياسي / " التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم الإرهابي على مدرسة دينية في بشاور بباكستان
الثلاثاء 1442/3/10 هـ الموافق 2020/10/27 م واس
جدة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس
أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بمدينة بيشاور شمال غربي باكستان ، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال.
وأعربت الأمانة العامة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا ، متمنية عاجل الشفاء للمصابين.
وجددت منظمة التعاون الإسلامي موقفها الثابت والرافض لظاهرة الإرهاب والتطرف بجميع أشكالها وتجلياتها مهما كانت الظروف والأسباب.
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22:11ت م
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