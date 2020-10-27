جدة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسأدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في مدرسة دينية بمدينة بيشاور شمال غربي باكستان ، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى بينهم أطفال.وأعربت الأمانة العامة عن خالص التعازي والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية باكستان الإسلامية حكومة وشعبا ، متمنية عاجل الشفاء للمصابين.وجددت منظمة التعاون الإسلامي موقفها الثابت والرافض لظاهرة الإرهاب والتطرف بجميع أشكالها وتجلياتها مهما كانت الظروف والأسباب.// انتهى //22:11ت م0243