جازان 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واساستقبل مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد المدخلي اليوم مدير عام البريد السعودي بالمنطقة ياسر بن أحمد الأمير.واستمع المدخلي في بداية اللقاء إلى شرح البرامج التي تعمل عليها مؤسسة البريد السعودي.وبحث اللقاء سُبُل التعاون المشترك بين الجهتين بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030, منوهاً بالدور الذي يقوم به البريد بالمنطقة وما يقدمه من خدمات للمجتمع.وقدم المدخلي في نهاية اللقاء هدية تذكارية لمدير مكتب البريد السعودي بالمنطقة، مُشيدا بالدور الذي يقدم من قبل البريد فيما يتعلق بالحكومة الإلكترونية، لاسيما في ظل أزمة كورونا (كوفيد - 19).// انتهى //22:18ت م0244