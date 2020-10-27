سكاكا 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسنظم نادي الجوف الأدبي الثقافي اليوم جلسة حوارية مع الكاتبة نادين السياط، مؤلفة كتاب "محققة سعودية في الشرطة الأمريكية"، وذلك في المركز الثقافي بالجوف.واستعرضت السياط فترة دراستها في تخصص العدالة الجنائية، وتدربها مع الشرطة الأمريكية من خلال جلسات التحقيق ودوريات الشرطة والعمل في معمل الأدلة الجنائية، وصولاً إلى عملها الحالي كمديرة للتحقق الأمني بالهيئة العامة للطيران المدني السعودي.وركزت مداخلات الحضور على الإشادة بنجاح المرأة السعودية في تولي مسؤوليات ومهام كبيرة، بجانب أهم المواقف التي واجهت السياط في عملها بالتحقيق في الشرطة الأمريكية، في حين جاء الختام بأن كرّم رئيس نادي الجوف الأدبي الثقافي عبدالعزيز بن سعود النبط المشاركين في الجلسة، مقدماً شكره لهم وللحضور الذين أثروا الجلسة بتفاعلهم.// انتهى //22:19ت م0245