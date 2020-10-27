صامطة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسبحث رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم بن منيف ، خلال اجتماعه بمدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي اليوم ، سبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات ، خاصة فيما يتعلق بالتعاون المشترك والشراكة المجتمعية بين الجانبين.وجرى خلال اللقاء ، مناقشة سبل التعاون بين البلدية والتعليم بالمحافظة ودعم البلدية في نشر ثقافة مسابقة "مدرستي"، عبر قنواتها الإعلانية ، وحثّ منسوبيها على المشاركة في المسابقة.وأوضح الدكتور بن منيف ، أن بلدية صامطة تعدّ إحدى الجهات التي تعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية بالمحافظة ، بما يخدم أبناء وبنات الوطن ، مؤكداً دعم مسابقة "مدرستي" الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، التي أطلقتْها وزارة التعليم عبر اللوحات الدعائية لإيصالها لجميع فئات المجتمع.من جانبه قدم الصميلي ، شكره لرئيس البلدية على حسن الاستقبال ، مبديًا ثقته بنجاح شراكات المكتب مع بلدية المحافظة وفق رؤية الوطن 2030 وتوجيهات القيادة الرشيدة.// انتهى //22:26ت م0246