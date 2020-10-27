اجتماعي / رئيس بلدية صامطة ومدير مكتب التعليم يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجال الشراكة المجتمعية
الثلاثاء 1442/3/10 هـ الموافق 2020/10/27 م واس
صامطة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس
بحث رئيس بلدية محافظة صامطة الدكتور سالم بن منيف ، خلال اجتماعه بمدير مكتب تعليم صامطة عبدالرزاق بن محمد الصميلي اليوم ، سبل تعزيز التعاون في العديد من المجالات ، خاصة فيما يتعلق بالتعاون المشترك والشراكة المجتمعية بين الجانبين.
وجرى خلال اللقاء ، مناقشة سبل التعاون بين البلدية والتعليم بالمحافظة ودعم البلدية في نشر ثقافة مسابقة "مدرستي"، عبر قنواتها الإعلانية ، وحثّ منسوبيها على المشاركة في المسابقة.
وأوضح الدكتور بن منيف ، أن بلدية صامطة تعدّ إحدى الجهات التي تعمل على تفعيل الشراكات مع الجهات الحكومية بالمحافظة ، بما يخدم أبناء وبنات الوطن ، مؤكداً دعم مسابقة "مدرستي" الرقمية للتعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد، التي أطلقتْها وزارة التعليم عبر اللوحات الدعائية لإيصالها لجميع فئات المجتمع.
من جانبه قدم الصميلي ، شكره لرئيس البلدية على حسن الاستقبال ، مبديًا ثقته بنجاح شراكات المكتب مع بلدية المحافظة وفق رؤية الوطن 2030 وتوجيهات القيادة الرشيدة.
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