جدة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واستأهل فريق النصر إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم ، بعد فوزه على نظيره الأهلي بهدفين لهدف، خلال مواجهتهما اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة ، ضمن مباراة نصف نهائي المسابقة .سجل هدفي النصر لاعب خط الوسط البرازيلي بيتروس عند الدقيقة 47، والمهاجم الأرجنتيني مارتينيز في الدقيقة 84، فيما سجل هدف الأهلي مهاجمه السوري عمر السومة عند الدقيقة 18.وسيلتقي النصر في المباراة النهائية بفريق الهلال الذي تغلب على فريق أبها مساء اليوم.// انتهى //22:51ت م0250