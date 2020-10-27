رياضي / الهلال والأهلي يتصدران الدوري الممتاز للكرة الطائرة
الثلاثاء 1442/3/10 هـ الموافق 2020/10/27 م واس
الرياض 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس
حقق فريقا الأهلي والهلال فوزهما الثالث على التوالي ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة التي أقيمت يوم أمس، وبهذا الفوز يتصدران ترتيب الفرق بـ 9 نقاط.
وكانت نتائج الأمس قد أسفرت عن فوز النصر على الاتحاد 2-3 بعد مباراة امتدت إلى خمسة أشواط، حيث نجح بحسم الشوط الحاسم 15-9 .
وحقق الهلال فوزاً على الفيصلي، وبذات النتيجة فاز الأهلي على الابتسام، كما فاز الترجي على الوحدة 3-1، وفاز ضمك على الموج 3-2 .
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22:51ت م
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