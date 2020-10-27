الرياض 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسحقق فريقا الأهلي والهلال فوزهما الثالث على التوالي ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز للكرة الطائرة التي أقيمت يوم أمس، وبهذا الفوز يتصدران ترتيب الفرق بـ 9 نقاط.وكانت نتائج الأمس قد أسفرت عن فوز النصر على الاتحاد 2-3 بعد مباراة امتدت إلى خمسة أشواط، حيث نجح بحسم الشوط الحاسم 15-9 .وحقق الهلال فوزاً على الفيصلي، وبذات النتيجة فاز الأهلي على الابتسام، كما فاز الترجي على الوحدة 3-1، وفاز ضمك على الموج 3-2 .// انتهى //22:51ت م0251