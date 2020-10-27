الرياض 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسأطلقت الأكاديمية السعودية الرقمية "معسكر همة للأبحاث والتطوير" إحدى مبادرات وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تهدف إلى بناء القدرات الرقمية الوطنية اليوم الاثنين 9 ربيع الأول 1442هـ، عبر التسجيل في معسكر تدريبي مكثف بالشراكة مع نوكيا يهتم في الأبحاث والتطوير، ويمتد لـ 16 أسبوعاً بواقع 640 ساعة تدريب، سعياً لدعم القدرات الرقمية وتحقيقاً لرؤية 2030.ويُعنى المعسكر ببناء وتأهيل المواهب الشابة في مجال أتمتة تطوير البرمجيات باستخدام أحدث الأدوات والتقنيات لتنمية القدرات الوطنية رقميًا لتكون متكافئة مع نظيراتها العالمية، من خلال تقديم منتجات مبتكرة وتقنيات جديدة، ودعمالتحسينات.ويهدف المعسكر إلى ربط مخرجات التعليم الأكاديمي مع متطلبات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتأهيل الكفاءات التقنية لمهندسي اختبار أتمتة تطوير برمجيات شبكات الاتصالات، وتمهين مختصصين وخبراء في مجال أتمتة تطوير برمجيات شبكات الاتصالات، بالإضافة إلى خلق فرص وظيفية ذات جودة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.ويقدم معسكر البرنامج للمتدربين مميزات تتمثل في تدريب نوعي مكثف في مجال أتمتة تطوير برمجيات شبكات الاتصالات، وإرشاد مهني من خبراء مهنيين، والحصول على شهادات مهنية نوعية، وتعزيز فرصة حصولهم على وظيفة في مجال أتمتة تطوير برمجيات شبكات الاتصالات، فيما يشترط البرنامج على المتقدمين من الكوادر الوطنية إتقان اللغة الإنجليزية، والتفرغ للبرنامج، مع توفر درجة البكالوريوس أو أعلى في أحد التخصصات التقنية أو المعلوماتية، وتتمثل مرحلة القبول في اجتياز مرحلة التحديات والمهارات التقنية.ويأتي إطلاق معسكر همة لتطوير البرمجيات، خامس معسكرات الهمم الرقمية متوائماً مع مبادرة مهارات المستقبل التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تهدف إلى تأهيل كوادر وطنية ذات كفاءة عالية للدفع بعملية التحولالرقمي. وحثت الأكاديمية خريجي التخصصات التقنية والمعلوماتية بالتسجيل عبر الرابط التالي: https://sda.edu.sa/ar/program/nokia .ويأتي هذا البرنامج امتداداً للاتفاقية التي وقعتها الوزارة مع شركة نوكيا في 2019، بهدف توفير فرص جديدة للشراكة وفتح آفاق واسعة وعالمية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث تضمنت الاتفاقية استحداث برامج تدريبية لتنمية المواهب المحلية والتعاون فيما يخص حالات استخدام تقنيات الجيل الخامس ((5G وأنترنت الأشياء (IOT)، علاوةً على دعم وزارة الاتصالات لنوكيا في البرامج المشتركة، والتي من بينها برامج الأكاديمية السعودية الرقمية.// انتهى //23:22ت م0257