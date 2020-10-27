ثقافي / اختتام البرنامج التعريفي بمسابقة مدرستي الرقمية بتعليم الخرج
الثلاثاء 1442/3/10 هـ الموافق 2020/10/27 م واس
السيح 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واس
اختتمت بمدينة السيح مساء اليوم ، فعاليات البرنامج التعريفي بمسابقة مدرستي الرقمية من خلال منصة (Webex) ، الذي نظمه مركز التميز المؤسسي بتعليم الخرج بالتعاون مع مركز التدريب التربوي بالسيح.
وتهدف البرامج والفعاليات المصاحبة للتعريف بالمسابقة ونشر ثقافة التعليم عن بعد والتعلم الإلكتروني ، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور .
وأوضح مدير مركز التميز المؤسسي بتعليم الخرج عمر الخويطر، أن المسابقة تستهدف مشاركة منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين والطلبة وأولياء أمورهم ، والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة ، كما تتركز مجالاتها التنافسية على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم ، والتعلّم عن بُعد ، من خلال تقديم محتويات معرفية ومهارية مصممة بطرق إبداعية قابلة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي ، ووسائل الإعلام المختلفة.
وأبان الخويطر أن المسابقة تتضمن مجالات التعليم والإعلام والتدريب والتثقيف ، وتأتي وفق خطة زمنية محددة أٌعلن عنها مسبقاً على شبكات التواصل الاجتماعي لتعليم الخرج ، حيث تشهِد تفاعلاً من قِبل المستهدفين ، متمنياً أن تحقق المسابقة أهدافها المرسومة.
// انتهى //
23:23ت م
0258