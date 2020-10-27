السيح 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واساختتمت بمدينة السيح مساء اليوم ، فعاليات البرنامج التعريفي بمسابقة مدرستي الرقمية من خلال منصة (Webex) ، الذي نظمه مركز التميز المؤسسي بتعليم الخرج بالتعاون مع مركز التدريب التربوي بالسيح.وتهدف البرامج والفعاليات المصاحبة للتعريف بالمسابقة ونشر ثقافة التعليم عن بعد والتعلم الإلكتروني ، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وإبراز دور الأسرة وأولياء الأمور .وأوضح مدير مركز التميز المؤسسي بتعليم الخرج عمر الخويطر، أن المسابقة تستهدف مشاركة منسوبي التعليم من المعلمين والإداريين والطلبة وأولياء أمورهم ، والمهتمين بالشأن التعليمي من شرائح المجتمع المختلفة ، كما تتركز مجالاتها التنافسية على الموضوعات الداعمة لعمليات التعليم ، والتعلّم عن بُعد ، من خلال تقديم محتويات معرفية ومهارية مصممة بطرق إبداعية قابلة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي ، ووسائل الإعلام المختلفة.وأبان الخويطر أن المسابقة تتضمن مجالات التعليم والإعلام والتدريب والتثقيف ، وتأتي وفق خطة زمنية محددة أٌعلن عنها مسبقاً على شبكات التواصل الاجتماعي لتعليم الخرج ، حيث تشهِد تفاعلاً من قِبل المستهدفين ، متمنياً أن تحقق المسابقة أهدافها المرسومة.// انتهى //23:23ت م0258