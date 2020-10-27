الجزائر 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم اليوم بالعاصمة الجزائر وزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية المجري بيتر زيجارتو .وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعميق الحوار السياسي بما يخدم الشراكة الثنائية, إضافة إلى مناقشة القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.ووقع الجانبان عقب اللقاء على أربع مذكرات تفاهم لدعم التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.// انتهى //23:25ت م0259