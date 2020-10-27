جدة 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسدشَّن محافظ أضم عمر السفياني اليوم، عدداً من المبادرات المجتمعية التي تنظمها لجنة التنمية الاجتماعية بمركز حقال ، بحضور مدير التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة ساعد السواط، ورئيس مركز حقال سامي السلمي.وأشاد السفياني بدور لجنة التنمية بحقال وعملها المميز وجهودها المبذولة أثناء تطبيق الإجراءات الاحترازية في المحافظة ومراكزها المختلفة.وفي ختام الفعالية كرَّم محافظ أضم الجهات الخيرية التي قدمت دعمها للجان التنمية بالمحافظة ومراكزها المختلفة، معرباً عن جزيل شكره للجهات الخيرية الداعمة ورجال الأعمال بالمحافظة لما قاموا به من دور ودعم كبير للأنشطة الاجتماعية المختلفة على مستوى المحافظة، كان له الأثر البالغ في تخفيف معاناة الأسر المستفيدة والمتضررة وتمكين لجان التنمية من القيام بدورها على الوجه المنشود.// انتهى //23:27ت م0260