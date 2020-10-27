جيزان 10 ربيع الأول 1442 هـ الموافق 27 أكتوبر 2020 م واسكرّم وكيل إمارة منطقة جازان المساعد للشؤون التنموية الدكتور عيسى بن يحيى البناوي ، ومدير عام التعليم الدكتور إبراهيم أبوهادي ، اليوم ، شركاء النجاح والداعمين للعروض الفنية والوطنية للإدارة ، في مركز الراشد بمدينة جيزان.وأشاد البناوي ، بالجهود التي تقدمها إدارة تعليم جازان في المحافل الفنية والوطنية ، موجهاً شكره لجميع الداعمين وشركاء النجاح للتعليم في المنطقة.وشهد حفل التكريم عدداً من الفقرات الفنية المتنوعة ، بالإضافة إلى عرض مرئي إبداعي لرحلة جازان الإنسان والحضارة ، واختُتم الحفل بتكريم الجهات المشاركة والرعاة والداعمين.// انتهى //23:29ت م0261